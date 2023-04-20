在知名奇幻電影《哈利波特》飾演「妙麗」在全球而爆紅的英國女星艾瑪華森（Emma Watson），在2019年演完電影《她們》（小婦人）後暫時淡出銀光幕，低調生活。近日，她迎接33歲生日，罕見在社群平台曬出一系列「沒穿內衣」性感辣照，同時她也寫下生日感言，近況也隨之曝光。

艾瑪華森日前在社群連發6張絕美黑白照，造型多變的她不但穿著緞面小背心，大方秀出事業線，更以嫵媚的表情看像鏡頭。另一張則是深V漁網透明薄紗洋裝，兼具優雅與性感風情，襯托出迷人的女神風采。此外，最令人印象深刻的是，有張她化身為俏麗的復古女郎，高舉有手遮擋陽光，超短襯衫可看出沒穿內衣，火辣的南半球曲線一覽無遺。

艾瑪華森也在配文中，感性表示：「這就是33歲，天啊，在29歲之前，我完全沒聽過土星回歸這個概念，但現在我已經很深刻了解了」，意指她正在經歷一個轉變時期，恰好和她停止拍電影的時間點相符。這段時光，她也沒有閒著，而是改為投入在衝浪、騎馬、打匹克球、烹飪等多項愛好，還領養1隻狗「Sofia」、投入環保基金工作與執導首支廣告。

貼文曝光後網友們也紛紛留言表示：「生日快樂我的女王」、「真的是女神」、「為你感到驕傲」、「祝你一切順利」、「你做得很好」、「終於復活了！」、「世界上最美麗的女人」、「感謝你的存在」、「你就是我的繆斯」、「請每天發照片」、「性感尤物」、「你是給世界的禮物」。