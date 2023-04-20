糖尿病是國人位居十大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡，根據國健署統計，全國約有200多萬名糖尿病患者，每年以25,000名的速度持續增加。腎臟科醫師王介立引述最新研究指出，第2型糖尿有將近8成的促發原因是來自不良的飲食習慣，比較特別的是，「吃太少優格」、「吃太少水果」也被列入罹患糖尿病原因。

王介立在臉書引述國際學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）日前刊登關於第2型糖尿病的研究指出，第2型糖尿有將近8成的促發原因，是來自不良的飲食習慣，其中最重要的一個原因，就是「吃錯了碳水」。

王介立解釋，正確的碳水應該是十穀米、黑秈糙米、三十三穀米、全麥製品、地瓜、藜麥、玉米等；研究指出，在南亞洲（印度大陸）吃精製白米比起其它區域，有著較低的糖尿病風險；而對南亞人特別有害的則是精製麥類，例如麵包。

接著促發糖尿病的原因是「吃太多加工肉品」及「吃太多紅肉」；在碳水及肉類之後，下一個原因是「吃太少優格」，王介立直呼「有點意外」，他說自己以前有吃希臘優格的習慣，後來嫌貴又不易保存，覺得喝牛奶即可，因此捨棄優格。

再來吃「吃太多糖」、「吃太多馬鈴薯」，王介立表示，馬鈴薯在美國飲食指南就是被放在負面表列的蔬菜；另外，「吃太少水果」也被列入糖尿病原因，王介立強調，「要預防糖尿病，真的不用怕吃水果」，吃太少水果，在該研究又再度被證實會升高得到第2型糖尿病的風險。