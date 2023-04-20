「登山女神」曾格爾與已婚富商的緋聞近來成為網友熱議話題，昨(19日)晚間女星郁方不忍了，公開丈夫、斐儷珠寶總經理陳昱羲曾經「斗內」曾格爾的來龍去脈，並曬出匯款帳號和戶名，要求曾格爾退款，有網友將郁方的整篇留言貼到曾格爾臉書，對方第一時間回：「郁芳（方）匯12888？」還加上驚訝的表情符號。

才剛經歷婆婆過世的郁方，昨親上火線表示老公陳昱羲跟陳姓已婚富商本來是好友，某次在聚會中聽到陳男推薦曾格爾集資的事，陳昱羲也意思意思用上海商銀網路匯款捐了12888元，並無奈表示：「是這樣啦！我的證明當然是可以拿出來Po的啦！我就想問，為什麼你要我的證明我就要提出來？全世界人要你證明吃胃藥可以防護什麼？為什麼去過岳啟儒的家吃飯兩三次，卻不知道男方有家庭有老婆？還要對方刪訊息？」，同時還要大家別叫她女神，狠酸曾格爾是「捍胃戰士」。

曾格爾聽聞後第一反應曝光。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

對此，曾格爾第一時間不敢相信郁方匯了12888元，接著說：「這種自以為是、有錢了不起、完全不尊重人的人，我早就在影片中講了趕快匯款單拿出來，我也很想趕快退回給他！」，並Hashtag說：「講話超沒水準」、「名（明）星了不起？！」並在IG限時動態說：「所以到底匯了多少錢？對半天對不到呂家柔（郁方本名）的帳」。

曾格爾表示對不到郁方的帳。（圖／翻攝自gracetseng_0821 IG）

見此，賈永婕大讚郁方：「這殺氣我崇拜你」、主播劉芯彤：「帥爆！」、李怡貞律師：「她有還的話我也一起捐，看她還姊多少我捐多少，最近酸她太多了，要消消口業」、何如芸：「我的朋友我驕傲」、李培禎：「等著看她會不會還」、陳熙鋒：「最近都不敢亂吃東西，怕胃痛會太敏感」。