土耳其總統大選5月14日即將登場，而在野共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kılıçdaroğlu）的首席外交政策幕僚查維茲（Ünal Çeviköz）認為，要是反對派獲勝，可能會開啟安卡拉與美國防務合作的新紀元。

據《新聞周刊》（Newsweek）19日報導，查維茲說，反對派要是掌政，將會設法重新加入2019年因採購俄製S-400防空系統，而被美國踢出的F-35戰機專案，並敲定擱置的200億美元（近6120億台幣）F-16戰機採購案。

查維茲說，隨著選後出現新政府，土耳其政治民主化，對外交政策有新看法，相信土美關係也會有更好的機遇和前景。而在這次大選中，基里達歐魯是共和人民黨候選人，致力要打敗現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），以結束他長達20年的執政。而目前民調顯示，基里達歐魯略微領先艾爾多安。