一名22歲張姓超商員工，2021年兩度與女同事小美一起上班時，趁小美進入冷藏櫃補貨區時，尾隨她進入熊抱，還對她猥褻全身後逼迫口交，甚至還問女方「不要插進去，在外面摩擦可以嗎?」小美原本怕遭到報復不敢對外張揚，事後又被侵害，忍不住告訴男友後報警。高分院二審認定，張男已認罪並賠償67萬元達成和解，判處張男2年徒刑、緩刑5年。

根據判決書，張姓超商員工在110年3月某日深夜11時許，在店內飲料冷藏櫃補貨區，趁同事小美進入補貨區，張男見當時店內無人，且在飲料櫃後方難以對外求助，從後方熊抱小美撫摸胸部並親吻，但是小美要逃出時，張男阻擋去路，又強拉小美撫摸下體，並壓著她的頭逼迫口交。

事後小美因害怕遭到報復並未對外張揚，但張男卻食髓知味，隔一個月後，某天見到小美即將下班，又重施故技，在櫃台問她「如果我不要插進去，在外面摩擦可以嗎」，小美拒絕他，一直撐到下班。結果張男藉口要小美補貨，強拉她進入水倉，再推擠至水倉牆上，強吻乳頭後猥褻得逞。小美事後再也不忍，於是向警方報案提告。張男一審遭判刑1年9月。

張男上訴後，與小美達成賠償67萬元和解，法官考量張男於本案行為時年僅20歲，年輕識淺，思慮欠周，並未伴隨暴力傷害之行為，且犯後坦承犯行，判處張男2年徒刑、緩刑5年。