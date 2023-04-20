台積電今(20)日將召開法說，由於全球經濟不景氣，市場預期第一季淨利將下滑5％，美國媒體則示警，北京對美國晶片制裁的報復策略是台積電的一大擔憂，恐因此面臨砍單危機。

路透社熱點透視（Reuters Breakingviews）專欄作家Robyn Mak撰文指出，自美國加強制裁以阻礙中國半導體發展以來，台積電迄今仍未受到太大影響，台積電在2020年失去中國電信設備大廠華為這家大客戶，但因有蘋果和超微等其他客戶大單挹注，台積電當年營收仍成長31%。

但Robyn Mak認為，台積電看起來依然脆弱，因美中對立越演越烈，中國的網絡安全監管機構正在審查美光科技(MU.O)的產品，隨後可能會對西方公司展開更多調查。她引用「晶片戰爭」（Chip War）作者米勒（Chris Miller）說法指出，北京未來恐透過正式和非正式的技術進口壁壘，迫使外國企業採購中國國產零件。

「這將對台積電造成兩方面的傷害。」Robyn Mak分析，在北京當局大力補貼下，中國晶圓代工龍頭中芯國際積極擴張成熟製程，像是28奈米或更成熟製程的產能，雖然這類產品的利潤可能沒有最新iPhone採用的先進晶片高，仍占台積電去年營收的30%以上。

其次，雖然中國企業占台積電銷售總額僅11%，但台積電其他客戶的中國銷售比例遠高於此，以高通為例，其2022年中國銷售額達280億美元，占銷售總額達64%。Robyn Mak示警，一旦中國手機製造商採購國內晶片或自行開發晶片，高通將砍台積電訂單。

文章最後總結，台積電的復甦程度將取決於北京如何因應美國政府的施壓。