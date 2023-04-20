台灣民眾黨主席柯文哲今天再度拜會美國在台協會華盛頓總部。柯文哲在事後接受媒體訪問時脫口而出表示，有白宮國安會官員出席，並說雙方對於台灣國防、兩岸等議題交換意見。

儘管已經先於13日在美國在台協會（AIT）華盛頓總部會見AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger），柯文哲一行今天上午再度拜會AIT，與美方官員會晤，時間約1個小時。不過除了AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）外，現場媒體並未捕捉到其他美方官員行蹤。

在被問及今天與會的美方官員層級時，柯文哲先是脫口而出透露有國安會官員，隨後在幕僚提醒下說，「只是跟美國高層談一談」，因「基於雙方都答應要保密」。

柯文哲指出，主要還是國防、兩岸關係，從軍購到義務役役期等議題廣泛交流，這次會談「很有訊息量」。他並向美方表示，國防繼續走，美方也應協助台灣加入區域性經濟組織，先顧好經濟才能處理國防。

柯文哲也表示，不論對中或對美關係，都應秉持無意外原則，保持溝通，不要片面改變現狀。

柯文哲下午則再度前往國會，拜會美國眾議院台灣連線共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart），感謝他以及台灣連線長期以來對台灣的支持，以跨黨派合作方式提供台灣強力支援。

在拜會狄亞士巴拉特前，柯文哲先前往約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）與前美國在台協會台北辦事處副處長葛天豪（David Keegan）對談。

在談到九二共識時，柯文哲指出，沒有人認為世上有兩個中國，所以一個中國不是問題，但後面的「中華人民共和國是中國唯一合法代表，台灣是中華人民共和國的一部分」，恐怕才是大陸要的完整九二共識。

柯文哲建議中國不要再堅持九二共識，因為並未清楚向台灣說明九二共識內容，「何況九二共識在台灣已經被污名化，很難在台灣推動」。

中國學生追問是否會接受大陸定義的九二共識時，柯文哲指出，現今最大問題在於大陸沒有明確跟台灣說明其九二共識內容，只是談九二共識，這「只是標題而已，沒有內容」，這是一大問題。

他以商品交易為例指出，雙方做買賣，「你要先告訴我這到底是什麼，我才會買」，如果要先買才告知這到底是什麼，「我沒這麼笨」。（編輯：張芷瑄）1120420