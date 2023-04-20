國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選選情激烈，電話民調作業於18日結束。對此，時事評論員李正皓昨（19）日在臉書披露出民調結果，稱是現任立委費鴻泰落敗，但國民黨台北市黨部也做出了相關回應。

隨著2024大選的時間逼近，國民黨內的立委初選如火如荼的展開，松山、信義選區在本月16日到18日舉辦電話民調，受到各界矚目。李正皓在臉書提到，有消息指出，在全民調方面，是該區現任立委費鴻泰一方落敗。

不過據《壹蘋新聞網》今（20）日報導，對於李正皓的發言，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹嚴詞回應，強調民調連她都不知道，不可能外洩。

對於此次初選，徐巧芯和費鴻泰昨天也都有說法。徐巧芯表示，對於民眾給她的支持與感受來說，感到非常非常滿意，也相信最後會有好結果；而費鴻泰則稱，透過這三天的民調，看到大家對他戮力經營地方、專業扎實問政優先的肯定，「有時候，政治的爭議，還是不會勝過政策的踏實。」