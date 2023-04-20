中央氣象局針對彰化發布大雷雨警報，民眾在雨中撐傘步行。（孫英哲攝）

彰化縣鹿港鎮海浴路發生淹水狀況。（翻攝彰化踢爆網／孫英哲彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮多處道路出現積水狀況。（翻攝彰化踢爆網／孫英哲彰化傳真）

大雷雨來襲！中央氣象局今天清晨發布大雷雨、災防告警等即時訊息及豪雨特報指出，受鋒面影響，今天彰化縣等地有局部大雨或豪雨發生。彰化縣清晨5點多起雷雨交加，許多民眾上班途中險象環生，大雨也帶來淹水災情，臉書的鹿港地區社團幾被淹水文洗版，民眾怨聲載道。

除大雷雨災情，彰化縣和美鎮也發生停電狀況，台電彰化區營業區指出，目前另有1件大範圍停電，範圍是彰化縣和美鎮中圍里、竹社路、彰新路、彰新路3段、彰新路三段及彰化縣和美鎮竹園里中圍里一帶，已由市區巡修課前往搶修；此外，和美美寮路等地有5件零星事故，已派員前往搶修中。

在雨彈狂轟下，彰化縣鹿港鎮淹水處，民眾冒著大雷雨趕上班，叫苦連天，臉書的鹿港地區社團也幾乎都被淹水文洗版。鹿港鎮鹿東里民指出，他們那邊前面水溝不通，後面也不通，前面、後面都淹水，看了很頭大。鹿港老街一帶也出現淹水，居民自嘲嘆「春雨來得急又快！」

鹿港鎮海浴路及彰濱工業區鹿港區也紛傳淹水，民眾騎車上班如陸上行舟。鹿港鎮復興路淹水超過腳踝，當地居民說，鹿港國中一帶水快淹進去學校，機車騎士只能下來牽車，完全沒辦法騎，「很懷疑抽水站到底知不知道警戒」。

彰化縣議員施佩妤也貼文表示，永安里五大區全淹水，其他包括泰興里鹿港國中前石廈街一帶也淹水。另有民眾說，鹿港鎮親民路往遊客中心方向，整條路淹到膝蓋，「我苦啊！」鹿港民眾抱怨，平時不處理，等到下雨都來不及，一次一次的讓鎮民叫苦連天，連要堵水都堵不了。

大雷雨造成行車視線不佳，加上天雨路滑，台61線西部濱海公路北血170公里彰化鹿港路段，於今上午8點多也發生一起大車事故，轄區警方獲報已派員到場處理，提醒用路人小心；此外，彰化市從清晨起一直大雷雨不斷，彰化市的中央路一帶也陸續傳出淹水災情。

氣象局上午8點32分氣發布大雷雨即時訊息，持續時間至9點，針對「桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣」發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。

因大雨伴隨雷擊，提醒民眾請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積；切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。登山及其他戶外活動人士，請攜帶收音機，持續注意氣象局發布的最新天氣訊息。