最強春雨狂炸全台，台中各地陸續傳出災情，台中市大雅區東大路遭紅土泥流淹沒，中清路左轉東大路，約1到200公尺滾滾黃泥水，汽機車猶如在紅河上行駛，險象環生；另大里日新路往大智路方向一處路樹倒塌佔據一個車道，已通知相關單位協助排除。

鋒面過境，今年以來最強春雨報到，中央氣象局針對15縣市發布「豪雨特報」，受到鋒面影響，中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣都有局部大雨或豪雨發生；台中市大雨狂炸一夜後，清晨上班上學，部分路段都傳出淹水災情。

其中，台中市大雅區東大路遭紅土泥流淹沒，中清路左轉東大路，約1到200公尺滾滾黃泥水，汽機車宛若在紅河上行駛，險象環生，交通大打結；另外潭子區雅豐街、大豐路二段、雅潭路二段水淹半個輪胎高。

大里區日新路往大智路一處彎處則有路樹被狂風攔腰折斷，橫躺道路中。（市議員江和樹提供／馮惠宜台中傳真）

而大里區日新路往大智路一處彎處則有路樹被狂風攔腰折斷，橫躺道路中，樹枝、樹幹佔據慢車道，目前正報請相關單位排除中。