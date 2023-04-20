AARON JUDGE GETS UP TO ROB SHOHEI OHTANI pic.twitter.com/Kw0reHmNbd — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 19, 2023

In case you forgot, Aaron Judge can do THAT too pic.twitter.com/rCLamFjvI5 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 19, 2023

去年賽季大谷翔平與「法官」賈吉（Aaron Judge）上演美聯MVP之爭，本周系列賽2人狹路相逢，首戰開轟的大谷翔平延續好手感，今（20）日他敲出中外野深遠飛球，眼看就要飛出牆外，卻遭到宿敵「法官」賈吉（Aaron Judge）美技跳接沒收，大谷暫時無緣連續2天上演煙火秀。

首回合較量，大谷翔平敲出本季第4號全壘打，打下2分打點，力壓賈吉3打數掛零還吞下2K的成績，大谷翔平今繼續以先發DH第2棒上陣，首局滿球數情況下揮出中外野方向飛球，移防中外野的賈吉一路緊盯，仗著201公分的身高蹬地躍起，將大谷翔平本季第5轟無情沒收，原本鴉雀無聲的洋基球場頓時熱鬧起來，大谷翔平未能複製前戰首局開轟戲碼。

全壘打遭到賈吉攔截，這番場景大谷翔平並不陌生，去年5月31日在洋基球場，大谷翔平同樣敲出中外野深遠飛球，仍然逃不過賈吉的手套，在全壘打牆前「賣高」阻止大谷翔平的準全壘打球。

The solution to Aaron Judge not robbing you of a home run every season is being teammates with him pic.twitter.com/S0XMzK95Dk — YankeesMuse (@YankeesMuse) April 19, 2023

上演防守美技的賈吉，持續將焦點保持在自己身上，1局下半一人在壘，賈吉同樣面臨滿球數時，不過他沒給天使外野手任何機會，打出飛行距離長達412英呎的全壘打，幫助洋基先馳得點，取得2比0領先，也是賈吉本季第6號全壘打。