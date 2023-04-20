安南醫院皮膚科主任羅子焜建議，人們應當在日常生活中積極使用防曬乳。（台南市立安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

炎炎夏日即將來臨，抗老防癌的防曬話題再起，皮膚科醫師建議，應從日常生活中積極使用防曬乳，而非出遊才用，才能真正保護皮膚不受紫外線傷害，敏感皮膚者可挑選物理性成分的防曬乳。

穿衣遮陽是最直接的防曬方式，卻總有穿不住衣服或遮不住的部位，使用防曬乳可防止紫外線對皮膚造成傷害。依照自己皮膚狀況，挑選適合的防曬乳加上適當的塗抹方式，才能達到最好的防曬效果。

安南醫院皮膚科主任羅子焜表示，防曬乳的成分與防曬指數是挑選時重要的參考指標，防曬成分分為化學性與物理性兩種，化學性防曬成分透過吸收紫外線來保護皮膚。物理性防曬成分則透過反射和散射紫外線來保護皮膚。後者成分對皮膚刺激較小，適合敏感肌膚。

傷害皮膚的紫外線光為UVA與UVB，羅子焜表示，前者令皮膚失去彈性，增加皺紋與曬斑，還有致癌風險，後者可能造成皮膚燒傷。防曬指數（SPF）越高，防曬能力越強。羅子焜建議選擇SPF30以上的防曬乳，如在戶外長時間暴曬，建議使用SPF50以上的產品。

適當的塗抹方式可提高防曬效果，減少因塗抹不當而導致皮膚受損。羅子焜建議，每次塗抹量約為2毫升，相當於半個茶匙，確保均勻地分佈在皮膚表面。塗抹時間約在戶外活動前15至30分鐘，讓防曬乳完全被皮膚吸收。塗抹處為最容易曝曬的身體部位如臉、頸、耳朵、手臂、手背、膝蓋與腳頂。

防曬乳應每2小時重新塗抹1次。如運動出汗或游泳，在活動後應立即重新補抹。