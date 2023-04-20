●艾司摩爾（ASML）在美掛牌股票周三下跌3.07%，收在623.60美元，儘管該荷蘭晶片設備大廠上季營收獲利均優於市場預期並駁斥台積電砍單傳聞。執行長Peter Wennink表示，目前積壓訂單金額超過389億歐元，今年營收可望成長逾25%。

●網飛（Netflix）周三跌3.17%，收在323.12美元。該串流媒體巨頭第一季獲利意外強勁，但本季財測不如市場預期，凸顯出這家已經進入成熟期的串流媒體巨頭在追求增長上所面臨的挑戰。受此拖累，其競爭對手迪士尼股價下跌2.2%。

●特斯拉跌2.02%，收在180.59美元，盤後再跌逾6%。該電動汽車製造商先是宣布今年以來在美國的第六次降價，盤後又公布上季獲利大幅衰退21%，毛利率降至19.3%，創下2020年第四季以來新低，儘管降價帶動營收成長24%。

●希捷（Seagate Technology）收跌2.19%，美國商務部宣布該硬碟製造大廠違反出口禁令，向中國華為技術公司出貨價值超過11億美元的硬碟，因此對其開罰3億美元。

●Western Alliance Bancorp飆漲24.12%，帶動SPDR S&P Regional Banking ETF上揚3.9%。該地區銀行上季獲利優於市場預期，並表示在3月的銀行業危機後，目前其存款已經回穩。

●Elevance Health Inc下跌5.3%，該保險公司上季獲利強勁，但投資人對其政府支持的保險業務可能受到監管打擊仍感擔憂。受此拖累，聯合健康股價下跌3.6%。

●亞培（Abbott Laboratories）大漲7.8%，該醫療設備製造商表示，隨著新冠疫情邁入第三年，全球大多數被推遲的非緊急醫療處置已經恢復正常。

●Intuitive Surgical飆升10.9%，收在298.57美元。這家以達文西外科手術系統聞名世界的醫療設備公司上季營收獲利均優於市場預期。

●IBM盤後漲1.73%，報128.50美元，其營收雖然不及市場預期，但獲利表現意外強勁。