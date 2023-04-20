硬碟大廠希捷（Seagate）遭美國商務部重罰3億美元（約新台幣91.6億）主要原因在於，希捷被抓到出售價值高達11億美元（約新台幣336億）的740萬顆硬碟給受到制裁的華為，對此，希捷已經承認此事並決定繳納罰款。

路透社報導，2018年美中貿易戰爆發後，華為被列入黑名單，美方也在2020年禁止企業銷售技術與產品給華為，但希捷在去年被爆出，從2020年8月至 2021年9月期間違反出口管制措施，向美國華為出售硬碟，當時希捷否認此事。

如今，希捷確實因違反出口管制措施挨罰，商務部也在聲明中表示，希捷在禁令實施後仍將740萬顆硬碟運給華為，成為華為唯一的硬碟供應商，反觀另外2間硬碟大廠威騰電子與東芝在禁令推出後，即對華為斷貨，這次商務部採取的行動就是希捷要面對的後果。

報導提到，希捷原先認為其在國外製造的硬碟不受到出口管制措施的限制，但商務部認為他們錯誤理解定義，希捷首席執行長Dave Mosley表示，「雖然我們認為在銷售有爭議的硬碟時，已經遵守所有相關的出口管制措施，但我們確定解決這個問題才是最好的方案。」

希捷的3億美元罰款將在5年內分期償還，推估每期約支付1500萬美元，最近一次的繳納期限是在今年10月，此行政罰款規模為商務部史上最大的一次。