吳姓單親媽媽3年前在汽車旅館勒斃6歲兒子、7歲女兒，一審判她死刑，引發藝人隋棠不滿，怒批法官搧了所有母親一記耳光，但因此引發網路論戰；二審改判無期徒刑後，去年最高法院駁回上訴，吳女逃過死刑定讞。吳聲請，聲請裁判憲法審查，但遭憲法法庭裁定不受理。

吳女主張，公民與政治權利公約第6條第2項規定之「情節最重大之罪」應本於限縮科處死刑之目的而為解釋，但一審判決錯誤援用兒童權利公約第6條對於兒童生命權保障之規定，用以擴張解釋「情節最重大之罪」之內涵，未考量個案情狀而判處死刑。

吳女說，一審是不當擴張公民與政治權利公約之適用，違反罪刑相當原則，侵害她受憲法上正當程序保障之權利，雖然二審改判無期徒刑，但仍延續第一審判決論理之謬誤，而確定終局判決亦未予糾正，故均屬違憲。

憲法法庭審查庭由蔡明誠及大法官張瓊文、蔡宗珍審理後，認定吳女只是對於法院量刑當否之爭執，並未具體敘明確定終局判決所持之見解，客觀上有何悖離憲法之處，與聲請裁判憲法審查之法定要件不合，以一致決裁定不受理。

這起讓藝人及網友高度關注及討論的案件，發生在2020年2月13日晚上，30歲的吳女與家人爭吵後，帶著年幼子女到旅館住宿，她先用枕頭悶死兒女，因對方反抗沒得逞，之後再下藥迷昏兒女後勒斃。