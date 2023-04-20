婦產科醫師蘇怡寧分享，一位女網友私訊說，女兒出生的時候有蒙古斑，婆婆看到以後竟說是因為懷孕期間動到胎氣才會這樣，並強調胎氣是科學，讓原PO聽了超傻眼，醫師見狀也忍不住吐槽說不要牽拖，也引起網友熱烈討論。

蘇怡寧昨在臉書上分享，女網友私訊表示，女兒剛出生的時候身上有蒙古斑，肩膀、手臂、手背、屁股、和小腿都是，婆婆見狀直呼是因為動到胎氣才會這樣，並強調胎氣是科學，而老公碩班的同學也是這麼說，讓她感到相當不解，因為明明上網看到的資料都說是真皮層的黑色素導致的。

蘇怡寧表示，他看完訊息只回了一句「妳婆婆是XX！」並忍不住吐槽說「胎氣是科學？我聽你在XX，蒙古斑就蒙古斑，動什麼胎氣，有夠牽拖，難道腦子有洞也是動了胎氣嗎？」

貼文引起網友討論，「算大氣科學吧？颱風、降雨、季風、天氣、胎氣」、「照婆婆的邏輯，想必是懷孕看到胎哥mia（台語：髒東西）才動到胎氣的吧？」、「論胎氣的前世與今生之科學相關性」、「蘇大仙面前變成玄學」、「到底什麼時候這些妖言邪說才能消失，難為那麼多媽媽懷孕還要被搞到快精神崩潰」。