●B Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示，公司業績大致被視為是個股消息，而非市場消息，如果短線上這讓盤勢保持相對平穩，我認為這是正面的。

●Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，我們似乎陷入了這個區間，因為有些人認為經濟衰退即將到來，而有些人認為經濟會軟著陸。

●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示利率將攀升，這對股市而言是一大阻力。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場參與者已經大致押注聯準會將在5月會議上升息25個基點。

●J.P. Morgan Asset Management表示投資人不應過度自負，目前市場呈現超買，且尚未反映美國經濟衰退的風險，該行將採取謹慎和防守策略，將緊抱績優股。

●巴克萊策略師Emmanuel Cau表示，在更多證據顯示通膨確實回落之前，全球主要央行將繼續升息。第一季企業獲利表現可能較市場預期強勁，這是因為中國在解封後重拾經濟增長動能，以及歐美經濟表現優於原先預期。