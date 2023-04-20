新北一名女子發現張姓丈夫前年底開始，返家時身上都會飄散陌生香水味，詢問丈夫的同事，才得知丈夫與蔡姓女同事不倫戀，讓她大受打擊，憤而控告2人求償撫慰金100萬元。新北地院審結，判2人須連帶賠償50萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，與張姓男子於1998年間結婚，但2021年末起，張男以工作名義外出晚歸，身上還會出現陌生香水味道，2022年5月間張男頻繁以工作為由外出，她詢問張男的同事，才得知張男與蔡姓女同事同進同出，互動形同夫妻，質問張男後，張男也坦承與蔡女外遇且多次發生性行為，向2人請求連帶賠償100萬元。

對此，張姓男子提出書狀聲明，坦承於4年前因工作關係與蔡女有情感交流，3年前開始發生性關係，大多在女方住處發生關係，次數約20次左有，每月也會給女方1萬至1萬5千元的生活費，但不曉得自己的行為會造成妻子身心痛苦。

蔡女則稱，她擔任工地綁鐵工約30餘年，因工程需求經常與張男一同出入工地，但某日張妻突然到工地現場，自稱得知她與張男不倫戀，要求2人拆夥，她當時不願放棄與張男合夥，情急且口無遮攔之下，才不慎說出「上床」等語。

新北地院審理時，法官勘驗張妻與蔡女對話的錄音檔，蔡女提及，「你的老公為了想要跟我在一起，他還跟我說：我很愛你喔」、「充其量，那你老公的懶覺是誰在用」、「是啊，我就是很好騙，所以被你老公騙到上床去了」等語，足以認定蔡女坦承已與張男存在長達5至6年的男女交往行為，且多次發生性行為，侵害配偶權屬實，酌情後判張男及蔡女須連帶賠償元配50萬元為適當。可上訴。