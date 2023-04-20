勞動部長許銘春日前因補助高雄「25淑女事件」紀念活動3000萬元一事，與民進黨立委楊曜互槓，除哽咽落淚外，還在備詢時直接退場嗆「我不幹了」，但「不幹」一事並無下文，國民黨台北市議員鍾沛君對此大酸，許銘春不敢面對，只能大聲嚷嚷要辭職，試圖「情緒勒索」。

鍾沛君今（20）日在臉書表示，勞動部就業安定基金共有4000萬元的經費，其中3000萬卻拿來補助高雄舉辦的活動，遭楊曜嗆是獨厚高雄、拍高雄市長陳其邁馬屁，結果許銘春無法接受此說法，當下哽咽落淚還哭喊「不幹了」。

鍾沛君酸，許銘春身為勞動部長卻不敢面對就安基金分配不均的質疑，只能大聲嚷嚷要辭職不幹了，試圖以情緒勒索的方式搞定此事，最後高市府在民意反彈的情況下自知理虧而撤案，許竟也避而不再談。

鍾沛君說，立委最重要的職責就是要監督執政黨，如果有強悍有力的監督，就能讓不該出現的惡政轉彎，「立委要選擇有能力的人，讓惡政無所遁形，我有信心我能做到。」