南韓人氣男團ASTRO成員文彬（문빈、Moon Bin）昨(19日)深夜被發現陳屍家中，得年25歲，消息一出震驚大眾，且他接下來22日原本要到澳門開粉絲見面會、30日要到台灣開演唱會，如今成為遺憾。有網友也發現，文彬過去演出韓版《流星花園》出道，6年前驟逝的鐘鉉過去也跟SHINee在該劇中獻唱原聲帶〈Stand by me〉，而女星張紫妍也曾在其中演出一角，意外成為巧合。

外型帥氣的文彬過去演出過SM男團東方神起的MV，並在韓版《流星花園》中飾演「西門」的童年時期，成人時期則由金汎出演，2016年文彬隨組合ASTRO一同出道，近年在《七顛八起具海拉》、《18歲的瞬間》演出男配角，就在即將大紅大紫之際傳出在家中身亡，韓國媒體報導，文彬身邊友人透露，文彬對演藝事業非常憧憬，「他通過（文彬及產賀組成的）小分隊進行了世界巡演，再次充滿了熱情」、「曾充滿戰勝困難的意志」，突傳離世讓人錯愕。

而SHINee的主唱鐘鉉2016年被發現在清潭棟的公寓昏迷不醒，警急送醫後搶救數小時後，仍宣告不治，得年27歲，3天後親友在首爾峨山醫院葬禮場舉行喪禮，鐘鉉親姊姊手捧遺照痛哭失聲，隊友珉豪則低頭捧著牌位，溫流、KEY、泰民、Super Junior的利特、銀赫、東海則負責抬棺，還有數名藝人朋友、粉絲送他最後一程。

此外，女星張紫妍過去也在韓版《流星花園》演出「朴善子」一角，2009年在家中過世，得年29歲，傳聞張紫妍辭世主因與不滿演藝圈的潛規則有關，她生前遭經紀公司逼迫提供性招待上百次，令她身心俱疲，離世前5天更打給經紀人抱怨：「我被社長殺了，我什麼都沒有。」為此，她的師妹尹智吾與多名網友2018年曾聯署要求政府重啟調查張紫妍案真相，可惜最後仍不了了之，去年其經紀公司老闆金承勛還反提告影后李美淑求償5億韓幣、女星宋善美求償2億韓幣、韓國政府求償3億韓幣，共10億韓幣（約2200萬元台幣）。

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