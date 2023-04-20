前新竹縣家畜疾病防治所技士戴立紳，11年前主動向廉政署自首貪汙，並協助檢警調查，最後戴男獲得刑事免刑的確定判決，但縣政府依公務員任用法將他免職，他不服打行政官司救濟，敗訴定讞後，2次聲請釋憲，憲法法庭去年裁定不受理，日前再度裁定不受理。

戴立紳聲請釋憲時表示，他只是一個平凡的公務員，2007年到2011年他被直屬長官要求作假帳、公費私用，他在2012年底決定勇敢站出來向政風室、廉政署揭發弊案並自首，2015年新竹地院將他判處免刑後，但新竹縣政府卻將他免職、永不任用，對他非常不公平。

戴立紳在去年6月30日向憲法法聲請法規範憲法審查，認為行政法院所適用之《公務人員任用法》未排除公務員吹哨者而一律予以適用，不符憲法第18條保障人民服公職權及應予制度性保障，有牴觸憲法第7條平等原則及第23條比例原則之疑義，聲請法規範憲法審查。

但憲法法庭認為他行政訴訟確定判決已逾5年，依法規範憲法審查案件規定，不得聲請，審查庭一致決裁定不受理。