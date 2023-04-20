「最美雙胞胎」Sandy & Mandy（周玗希、周玗函），3歲時因一支互親臉頰的影片爆紅，而喜愛跳舞的姊妹倆經常於社群上分享cover韓國團體的作品，讓她們累積不少粉絲關注，如今兩人宣布於清華大學畢業，更曬出超美學士服照，短短一天就吸引上萬網友前來朝聖。

Sandy & Mandy日前於社群平台宣布於清華大學畢業的喜訊，文中更感性寫下：「對我們來說大學生活是人生重要的一段時光，帶來的不僅僅是充實自我的成長試煉，還有綿延一輩子的珍貴回憶」也提到從小到大，父母總是鼓勵她們要自我追求「所以完成學業一直是我們自己立下，也不曾變過的堅定人生目標之一，很開心如今順利完成，準備邁向全新的旅程」最後也感謝一路支持她們的家人、老師及朋友「會帶著大家的祝福繼續努力的」。

然而，姊妹倆的畢業照一曝光也掀起討論，可見Sandy、Mandy放下一頭長髮頂著學士帽，身穿畢業袍模樣青春可愛，讓許多網友紛紛大讚「清大校花是妳們～」、「美美的你們予上鄭重的祝福」、「漂亮又上進的雙胞胎給讚」此外，也有粉絲有感而發「這次真的是大人了，好想哭」、「真的看你們從小到大欸」、「恭喜畢業！！真的是時光飛逝啊......想到生日會時才剛要大一」。

事實上，Sandy與Mandy2018年透過清華大學的「拾穗計畫」，從900位報名者中脫穎而出，擠進正取59名的準大學生名單，如今畢業的兩人未來也將會往新目標前進，而積極精進舞蹈實力的兩人，前段時間發布cover影片，不僅吸引百萬網友點讚，連防彈少年團(BTS)的官方帳號也特別留下「Perfect」的讚美。