這波豪大雨為苗栗帶帶來超過1百公釐以上的雨量，也為苗栗縣多處造成土石流、坍方落石及淹水災情。1名泰安鄉公所張姓清潔隊員20上午7點多開車由苗62線進泰安鄉上班時，遭遇落石砸中車輛，經自行脫困後由路過義消送醫，頭部疑有受傷需轉診檢查傷勢，暫無生命危險。另外，南庄鄉通往東河村的苗21線3.5公里處再度發生土石流阻斷交通，全村停止上班上課一天。

這波豪大雨造成苗栗縣大湖鄉苗62線發生落石，砸中張姓清潔隊員座車，張某幸運逃過一劫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

根據苗栗縣消防局勤務中心統計，從19日下午開始的豪大雨勢至20日上午8 為止，共在全縣造成6起災情，包括道路落石2件、地區淹水3件、土石滑落1件。

其中，1名泰安鄉公所清潔隊張姓隊員，於20日上午日7點多，由公館鄉住處開車出門要進泰安鄉上班，在行經泰安鄉苗62線0.5K處遭遇到落石，當場砸中張某轎車，整輛車子被砸爛，張某已自行脫困後，由路過的泰安義消協助送至大湖派出所，再由警方陪同前往大湖大順醫院救治，張某頭、臉、手有輕微擦傷，並感覺頭部有被落石砸中車頂時傷及頭部，大順醫院已安排救護車將張某轉送苗栗市大千醫院檢查，至於落石現場已由大湖派出所員警設置警戒及交通管制設施，並通知鄉公所搶通中。

這波豪大雨造成苗栗縣南庄鄉苗21線發生土石流，東河村對外交通中斷，全村停班停課一天。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

19日南庄鄉降下大雨後，至晚間19時，通往南庄鄉東河村的苗21線3.5K發生土石滑落，車輛無法通行，鄉公所通報道路封閉，因至20日清早交通仍未能恢復，因此東河村宣布全村停班停課1天。

這波豪大雨造成苗栗縣頭屋鄉山區道路落石。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

這波豪大雨造成苗栗市一棟民宅嚴重淹水。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

從19日下午開始的豪大雨勢，另外還造成頭屋鄉往雲洞宮路上有少許落石，已由苗栗警分局頭屋分駐所進行交管。20日上午，苗栗市水源里中正路1戶民宅淹水，水淹過膝，苗栗市公所獲報派出抽水車到場排水。台13線三湖道地下道及國華地下道淹水，有1部車輛受困，車上人員腹痛由消防局苗栗分隊救護車送醫，淹水狀況已由現場工作人員即刻排除。國華地下淹水封閉，現場已由苗栗警分局員警封鎖。而三義鄉苗119線客家書院附近路段淹水，已通報警方交管。