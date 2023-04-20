一名70歲男子超過一周都無法排便，肚子越來越痛，就醫檢查發現，竟是大腸中的降結腸腫瘤導致腸阻塞，糞便因被腫瘤阻擋而無法排出，病理檢查確認已罹大腸癌3期。醫師表示，民眾若出現腹脹腹痛、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘等8症狀應儘速就醫。

收治上述病例的南投醫院大腸直腸外科廖師賢表示，左側降結腸腫瘤可能會阻擋食物通過腸道，導致糞便無法從肛門排出；腸阻塞的患者可能會有腹脹、腹痛、排便習慣改變、嘔吐等症狀，若未即時處置，可能會導致腸子壞死、腹膜炎等併發症。

廖師賢表示，該男子由於腹脹嚴重，因此先在腸阻塞處裝置大腸支架，以內視鏡在阻塞的腸道中裝置金屬支架，撐開腸道，緩解排便問題，待一周後，再進行腹腔鏡微創腫瘤切除手術，切除降結腸惡性腫瘤，因為微創手術相對傳統手術，傷口較小、疼痛度較低，可加速術後恢復速度。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪表示，民眾若發現身體異狀，例如腹脹腹痛、血便有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便細小、體重減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸直腸癌可能突破第1期，嚴重者甚至可能已經第4期。