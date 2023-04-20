高雄一名43歲的林姓男子日前下午準備出門上班時，老婆表示家裡有老鼠，立即在家中翻箱倒櫃尋找老鼠蹤跡，沒想到老鼠沒找著卻延誤了上班時間，趕緊騎著機車沿途飆速，還闖紅燈就是為了不要遲到，不料違規行為被警方發現而攔查，員警意外發現林男竟是苗栗地檢署在今年3月8日發布的妨害自由通緝犯，警詢後解送歸案。

鼓山分局鼓山派出所巡佐張政宏、警員藍柏掄於18日下午3點多在鼓山區鼓山二路巷弄停等紅燈，綠燈剛準備起步時，左方一部機車呼嘯而過，還連續闖了兩個紅燈，立即驅車上前攔查。員警查證身分時發現林男通緝身分，詢問後林男坦承有案在身沒有前往報到，但不知道會被通緝。林男抱怨著老婆因為家裏(租屋處)有老鼠而感到不安，要他趕快把它抓出來，但林男卻因老婆催促加上工作快遲到感到壓力倍增，因此抱怨著。

貼心替老婆「抓家裡老鼠」，通緝男怕上班遲到闖紅燈遭警方攔查。(戴志揚翻攝)

初步了解，擔任餐廳外送工作的林男和妻子自去年從新北市南下新竹、苗栗再輾轉搬到高雄居住，每個城鄉短暫租屋後就換另一個地方住，藉此逃避警方的查緝，也可以體驗各城市的面貌，沒想到因趕時間闖紅燈遭警方攔查，也讓通緝身分曝了光。