50歲楊姓男子18日晚間騎車到檳榔攤前買了一罐啤酒，在對向的員警原以為楊男只是要買回家喝，沒想到下一秒楊男直接LIVE演出，打開啤酒豪飲，隨後便要騎車離去，員警見狀馬上騎到對向攔住楊男，楊男也明白自己的豪飲秀全程都被警察觀看，連辯駁都不想辯駁，酒測值為0.38，依公共危險罪送辦。

鳳山員警巡邏至鳳山區建國路二段與文衡路口停等紅燈時，發現楊男前一刻還站於檳榔攤前喝不明飲品，下一秒便騎乘微型電動二輪車上人行道，騎車明顯搖晃不穩，員警立刻上前攔查。

員警一靠近楊男便聞到濃厚酒味，隨即拿出酒精感知器讓楊男進行檢測，當楊男對感知器輕輕吹氣後，感知器隨即亮起紅燈，警方詢問他喝了什麼？楊男也立即坦承「啤酒1罐啦！」警方隨後問幾點喝的？楊男竟大言不慚地回答「剛才呀」。

經酒測後，楊男酒測值達0.38，除告發楊男紅燈右轉的交通違規行為，也將他依公共危險罪送辦。

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