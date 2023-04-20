天王郭富城2017年與小22歲的大陸網紅方媛結婚，育有2位女兒，方媛經常在社群平台上分享與老公小孩的日常，而已經35歲的她身材與臉蛋都維持得非常好，前幾日她才分享一家四口出遊照，昨日再度曬出夫妻2人甜蜜合照，郭富城的表情卻僵硬如蠟像，引發網友熱議。

近日，方媛曬出與老公郭富城同框影片慶祝結婚6年，從曝光的片中可看出，兩人頭靠頭坐在一塊兒，方媛對著鏡頭做出飛吻的表情，一旁的郭富城則露出淺笑，十分甜蜜。不過，卻有網友認為郭富城笑起來相當僵硬，表示看起來好像蠟像。

其他網友也紛紛表達意見，「希望兩個人的感情永遠這麼甜蜜」、「這是合成的視頻吧？郭富城一動不動」、「很般配的一對啊要幸福久久啊，滿滿的儀式感太有愛了吧」、「天王是個好演員，定格演得好極了」、「挺般配的，郭保養的感覺跟方媛差不多大」、「郭富城是蠟像嗎，哈哈」、「天王太帥啦，怎麼能從年輕帥到老，一直都這麼帥」

事實上，方媛曬出一家四口出遊的照片，並透露這是第一次全家旅行，「感謝爸爸（郭富城）帶我們全家去旅行，爸爸、媽媽、姐姐、妹妹、公公、婆婆，全家都很開心喔！」此外，方媛還在和網友的互動中透露，自己體重在40多公斤左右，相當纖瘦。