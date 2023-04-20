「男神效應」持續在酒界發燒，近來馬爹利（Martell）邀請彭于晏擔任代言人，軒尼詩X.O（Hennessy X.O）也邀請知名設計師Kim Jones在信義區打造「軒尼詩未來室」，邀請施柏宇、曹佑寧出席開幕派對，以男神魅力為佳釀更添氣場與品味。

馬爹利邀請彭于晏擔任代言人，以自己的勵志故事激勵飛向成功。（Martell提供）

馬爹利與熠熠巨星向來有著密切聯結，繼邀請金馬影帝梁朝偉擔任藍帶代言人後，近日又再邀請亞洲巨星彭于晏擔任馬爹利名仕與藍淬燕代言人，邀請曾在《翻滾吧！阿信》、《破風》等勵志電影中有亮眼表現的彭于晏詮釋「人生是場飛翔」（Soar Beyond the Expected）的精神，如何突破困境後攀向巔峰，十分激勵人心。

「飛翔前的第一躍總是最難的，我選擇大膽邁出去」彭于晏提到自己的演藝生涯，曾面臨不少瓶頸與阻礙，熬過蟄伏期後，他的事業才一飛沖天，從大男孩變身為國際巨星，就像是《翻滾吧！阿信》的體操選手、《破風》的自行車選手、《緊急救援》的消防隊員，都必須斷挑戰體能極限、打破框架，體現「人生是場飛翔」的精神。

軒尼詩X.O與設計金童Kim Jones聯手在台打造「軒尼詩未來室」，邀請施柏宇擔任剪綵嘉賓。（Hennessy提供）（圖片後補）

軒尼詩X.O近日攜手英國知名設計師Kim Jones在新光三越信義新天地A11打造「軒尼詩未來室」，開幕當天邀請超人氣男星施柏宇剪綵，開幕VIP派對還邀請曹曹佑寧、潮流女聲Karencici等與會同歡，體會干邑跨界高級訂製服的奢炫時尚，領略設計鬼才Kim Jones為軒尼詩打造的未來感官空間。

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