【全程字幕】正式宣布戰中正、萬華立委 于美人曝以「這黨籍」參選

藝人于美人今（20）日正式宣布，將以無黨籍參選2024年台北市中正、萬華區立法委員，她並逗趣地說，自己是「萬中選一黨」。

在于美人的認知裡，立院是民意最高機構，應該是最明智、最堅毅、最有見解、最懂民眾心聲的地方，她說自己認識很多優秀政治人物，但他們披上政黨色彩進入國會後，會面臨到困難處境，因為獲得政黨給予的很多資源，所以在執行立委任務時，相對也有許多政黨給的限制及包袱。

「政黨給你的好都是要還的。」于美人強調，自己出來參選也得還，但要還的對象是中正萬華區人民，她希望能跟選民打造多姿多采的國家，並承諾會把人民的聲音帶進國會。

于美人提到，現在的國會是屬於政黨，已遠離人民，她鄭重呼籲把藍色還給蒼穹、把紅色還給玫瑰 、把綠色還給青草、把白色還給流雲、把國會還給人民、把幸福留給台灣。

至於為何選擇到中正、萬華區參選？于美人說明，她的小編是萬華人，當初疫情爆發她想幫忙送飯，對方堅持不肯，怕她進萬華會被感染，這樣的自制與善良令人感佩，自己就是從當時開始關注、認識中正、萬華。

另外，于美人指出，中正、萬華有多元的信仰和文化，卻能彼此相容，更是超乎她的想像，越了解這個區域，就越被它的複雜度跟特質吸引，「所以與其說我選擇了中正、萬華，不如說是中正、萬華召喚了我過來。」

最後，于美人說明，會稱自己是「萬中選一黨」，是因為只能用這樣比較柔和的方式，來表達背後複雜的考量。