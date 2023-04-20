消防人員向遶境沿途宮廟宣導爆竹煙火安全。（彰化縣消防局提供／孫英哲彰化傳真）

台中市大甲鎮瀾媽祖遶境活動將於4月21日起駕，預訂4月22日與23日南下遶境行經彰化縣，消防局於遶境前已事先派員前往遶境路線沿途82家宮廟及35處村里長服務處，和遶境路線附近宮廟及店家共計160處宣導勿深夜燃放爆竹煙火，並將在遶境期間派遣人車於鑾轎行經路線勸導及取締違反施放爆竹煙火。

彰化縣消防局指出，農曆3月適逢媽祖誕辰，彰化縣轄內宮廟陸續將舉辦多場遶境活動，依《彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例》規定，每日下午10時至翌日6時前，不得施放會產生笛音或爆炸音之一般爆竹煙火或特殊煙火，違反者可處3萬元以上15萬元以下。

消防局表示，白天施放爆竹煙火應依其產品使用說明進行施放，禁止堆疊、串接或使用吊車等機具懸掛鞭炮，嚴禁未經申請許可燃放專業煙火或以拖板車載運施放專業煙火。民眾如有發現上述違規情事可打119報案，該局將前往取締違法施放爆竹煙火。

近年來大甲媽南下遶境行經彰化縣，彰縣消防局均派遣人車沿線警戒、安全維護、廣播宣導，並勸導勿於深夜施放爆竹煙火，違規情況大幅降低，也不再出現徹夜燃放鞭炮及煙火的離譜狀況。

消防局呼籲各宮廟凝聚信眾力量，一起以鼓掌、紙炮、電子音效，或舉辦藝文活動取代燃放鞭炮，民眾心誠參與活動隨香祈福，避免燃放爆竹煙火，希望大甲媽祖遶境活動能達到「遶境祈福、安全平安」。