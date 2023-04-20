新北市淡水區一處民宅19日晚間失火，造成3死5傷的慘劇。圖片為消防人員在場協調救援。（翻攝照片）

新北市淡水區淡海路一處民宅19日晚間失火，造成一家八口受困屋內，其中4人救出時已無生命跡象，3人送醫不治，58歲陳姓女子一度救回，但因病況惡化，家屬正討論要放棄急救，共釀成3死5傷。初判起火原因為客廳的神明桌，但詳細仍待火調人員調查釐清。

幸運獲救的家屬在醫院得知多名親人命喪火場的噩耗後，在醫院急診室痛哭失聲，無法接受事實，目前並未對外發言。

據了解，這起火警發生在昨日晚間11時許，住在淡水區淡海路一處民宅3樓、房屋約40坪大小的陳姓8口之家，在事發當晚疑似已全數入眠，結果放在客廳的神桌因不明原因突然起火，使整個客廳陷入火海，住在2樓的親戚發現有濃煙竄出後，趕緊報警求救。

新北市消防局當晚11時13分獲報後，立即出動33輛各式消防車、104名消防人員趕赴現場救火；據悉，由於起火的神桌就在客廳，導致逃生路線遭阻斷，再加上事發深夜，陳姓一家無法及時逃離，全數身陷火海。

消防人員到場布線灌救後，依序將受困的人員救出，其中74歲陳姓老婦、陳婦之女58歲陳姓女子、陳婦之子50歲陳姓男子以及陳男幼子4歲陳姓孩童救出時已無生命徵象，分別送往淡水馬偕醫院、北市新光醫院以及北市振興醫院急救，其中陳姓女兒送醫急救後已恢復心跳，但其餘3人最後仍宣告不治

新北市淡水區一處民宅19日晚間失火釀成3死5傷，新北市副市長劉和然（左1）到醫院關懷家屬。（翻攝照片）

另外死者陳男的長子25歲陳姓孫子意識不清，送台北榮總搶救，陳婦媳婦、陳男妻子42歲李姓女子以及分30歲的陳女之子、19歲陳男次子皆受輕傷，全數送往淡水馬偕醫院治療。

火勢在晚間11時29分即撲滅，燃燒面積達約4.5坪，客廳幾乎全毀，詳細起火原因有待相關單位調查釐清。

傷亡名單如下:

更新大傷表

1：陳男24歲、清醒、淡水馬偕醫院

2：陳男4歲、不治、淡水馬偕醫院。

3：陳男52歲、不治、北市榮總醫院。

4：陳先生 男性19歲、輕傷、淡水馬偕醫院。

5 : 陳男30歲、輕傷、淡水馬偕醫院。

6：陳女58歲、重傷、北市振興醫院。

7：陳女70歲、不治、北市新光醫院。

8：李女42歲、輕傷、淡水馬偕醫院。