第25屆「中國積體電路製造年會暨供應鏈創新發展大會」18日在大陸廣州舉行，《日經亞洲》觀察指出，儘管美國對中制裁，但中國大陸晶片大會仍吸引了美國主要半導體公司參加，證明美企渴望與中方保持聯繫。大陸學者表示，考慮到中國大陸市場的規模，全球晶片行業公司很難放棄它。

陸媒報導稱，本屆年會以「立足新發展階段，構建芯發展格局」為主題，來自中國大陸積體電路產業的專家學者、優秀企業家等，近千餘名業內人士參加大會。會議資料顯示，美國應用材料公司、泛林集團、科磊是本次會議的主要贊助商，德國工業集團西門子也在其中。

《日經亞洲》稱，本次大會舉行的背景是美國拜登政府意圖阻斷中方獲得先進半導體技術。美國2022年推出《晶片與科學法》，隨後美國商務部又宣布將部分高端晶片產品納入出口管制商品清單。同時，美國也極力拉攏涉及晶片製造的重要國家日本和荷蘭，共同限制對中高端晶片及製造設備的出口。

大陸《環球時報》報導，訊息消費聯盟理事長項立剛認為，美國企業參加此次年會，其實並不令人感到意外。《晶片與科學法》並沒有阻止美國企業到中方來參加相關活動，美國企業對在中國大陸建廠擴產的積極性不高，「但對在中國銷售產品，他們的積極性還是很高的」。

美國鼓動盟友制裁中方半導體的行為，也引起盟友不滿。有大陸業者表示，失去中國大陸市場不僅會損害全球收益，還會將增長機會拱手讓給中方競爭對手。項立剛也指出，美國政府的晶片銷售限制主要壓制的是其盟友，讓這些國家的晶片廠商無法在中國大陸銷售，美國企業則借機搶占中國大陸市場。

此外，北京清華大學積體電路學院教授魏少軍表示，中方半導體生產的尖端水準，目前為14奈米程度，要達到世界領先晶片製造商正推動的2奈米或3奈米水準，中國大陸將不得不依賴國外技術。雖然美國及其盟友正試圖在先進領域壓制中國大陸，但北京將加快努力，促進半導體領域「中國式」自力更生。