今明2天鋒面通過，為各地帶來降雨，石門水庫水情也傳出好消息！水利署北區水資源局副局長郭耀程表示，這波降雨對石門水庫水情有幫助，水位持續緩慢上升中，預估蓄水率可回升至40％以上，預計經過這波降雨後，石門水庫可穩定供水至6月底。

郭耀程指出，這道鋒面從昨天到今天，共為石門水庫帶來將近50毫米降雨量，預估增加入流量300萬噸，截至今早9時，目前石門水庫水位約226.86公尺，蓄水量7977.83立方公尺，蓄水率38.87％。目前入流量大於出流量，水庫水位持續緩慢上升中，預估這波降雨會持續到下午甚至明天，對水情幫助有明顯效果，蓄水率應可回升至40％以上。

除集水區降雨挹注外，郭耀程提到，平地農作方面由降雨水量供應，石門水庫停止相關供水作業，桃園與石門管理處也加強相關河川雨水供灌作業。至於石門水庫支援新竹地區部分，因新竹降雨明顯，上坪堰和隆恩堰都在溢流中，石門水庫支援水量將由每天18萬噸降至10萬噸，後續再依水情狀況調配供應。

郭耀程呼籲，民眾還是要持續節約用水，讓石門水庫水情持續維持下去，北水局預估經歷這波降雨後，石門水庫可以穩定供水到6月底，請民眾安心。