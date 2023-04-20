「iPhone 卡緊收」讓商家透過請消費者輕觸其iPhone，就能快速、簡單又安全地接受Apple Pay、感應式信用卡和簽帳金融卡以及其他電子錢包的付款。（Apple提供）

商家收款有新選擇！Apple今天宣布「iPhone 卡緊收」(Tap to Pay on iPhone) 於台灣登場。從小型商家到大型零售商都能透過 iPhone 快速、簡單且安全地接受Apple Pay、感應式信用卡和簽帳金融卡，以及其他電子錢包的付款。只需嗶一下他們的iPhone，無須額外的硬體或刷卡機。而且安卓手機消費者也能用。

據了解，台灣是繼美國（美國去年2月開始 ）以外的第一個使用Tap to Pay on iPhone的國際市場， 支付平台和App開發人員可將「iPhone 卡緊收」整合到他們的iOS App中，並作為一種收款選項提供予他們的商業客戶。中國信託銀行和TapPay將成為首批向其台灣商業客戶提供「iPhone 卡緊收」 的支付平台，其中包括台灣大哥大和55688台灣大車隊。台北富邦銀行將於今年稍後加入。

商家不需要刷卡機，只需在iPhone XS或以上版本的裝置上，透過支援的iOS App解鎖感應支付。結帳時，商家只要簡單請顧客將他們iPhone或Apple Watch上的Apple Pay、感應式信用卡或簽帳金融卡，或者其他電子錢包（安卓系統也可以），靠近商家的iPhone，交易便會透過NFC技術安全地完成。「iPhone 卡緊收」 無須額外的硬體即可接受感應式付款，因此商家可以在任何他們進行商業活動的地點收款。

消費者不一定要使用iPhone，但商家需使用iOS 16.4的iPhone XS 或以上機型使用「iPhone 卡緊收」。

​​至於大家關心的隱私問題，Apple方面表示，透過「iPhone 卡緊收」，客戶的付款資料受到與Apple Pay相同的技術保護，讓交易保持私密與安全。在「iPhone 卡緊收」 進行的所有交易都使用安全元件進行加密和處理，並且與Apple Pay一樣，Apple不會知道交易者或交易內容。