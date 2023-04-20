周三泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.49點或0.10%，為468.13點，指數仍在近14個月的高點。歐洲央行官員的鷹派升息言論，同時也抑制了市場情緒。

歐洲央行首席經濟學家Philip Lane周二表示，支持在下一次會議進一步的升息；但他也表示，加息的規模將取決於最新的數據公布。

Capital.com資深市場分析師Daniela Hathorn說，歐洲央行是唯一一家央行，在過去三個月對利率預測和走向表現較為嚴厲態度。從行長拉加德到委員會的一致性反應，都顯現出鷹派的立場。

利率敏感的房地產股和科技股分別下跌1.0%和1.9%。

科技股觸及近三周新低。其中艾司摩爾大跌3.7%，報566.9歐元，主因為該公司指出，已經注意到部分客戶的謹慎表現；該言論也掩蓋了公司強勁季度業績表現。

其它的晶片設備商，包括ASM國際、貝思半導體、愛思強(Aixtron)皆下跌在1.8%至4%之間。

資料顯示，歐元區上個月通膨有所回落，但是核心通膨居高不下，更加深了對歐洲央行升息的擔憂。

另一資料顯示，儘管略有所降溫，英國的雙位數通膨仍為西歐國家最高。

英國股市周三跌0.1%。

歐洲的保險股升1.1%。

安聯保險(Allianz)升1.3%，報221.7歐元；據消息透露，該公司一個業務部門正考慮以折價的方式，出售對一家德國線上銀行N26的持股，對該公司的估值為30億美元。

經歷了三月的銀行業動盪，歐洲股市到四月已經回升，至今累計已上漲了2%。

海尼根集團上漲4.0%，報103.9歐元；該公司稍早維持了對2023年的財測預期。

裕信銀行和BPM銀行皆上漲約2%，此前一位義大利投資人表示，兩家銀行的合併具有戰略價值。