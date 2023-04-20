署立雲林醫院從2003年改制台大醫院雲林分院迄今第19年，院方18日晚間邀請雲林愛樂室內合唱團演出，招待員工及家屬欣賞，感恩醫護們長期來特別是在這3年來疫情下辛苦工作奉獻。

院長馬惠明表示，每個員工都是不可取代的抗疫英雄，趁著疫情解封之際，邀請同仁帶親友一同來參加音樂饗宴，期望能為每位同仁帶來身心靈的享受。

馬惠明說，延續前院長黃瑞仁的宗旨「員工身心健康，才能樂在工作」，持續努力營造幸福職場，關心員工身心健康，自己平時也會透過彈鋼琴來陶冶心靈，也希望同仁在閒暇之時多多參與親子藝文活動，把藝文氣息融入工作氛圍。

改制19周年音樂會演出最末的壓軸是大合唱「手牽手」，象徵疫情解封後的自由，也呼應音樂會的主題「翱翔向輝煌」，共同懷著感恩的心，感激同仁及自己完成抗疫之戰。

馬惠明表示，感謝過去19年來雲林分院全體同仁一起化醫療沙漠為綠洲，感念過去3年手牽手挺過疫情的考驗，未來請繼續手牽手打造嘉南平原的醫療燈塔，建立雲林醫療的桃花源。

雲林愛樂室內合唱團成立於2005年，連續15年獲雲林縣傑出演藝團隊音樂類首獎，也是雲林縣府長期扶植的傑出演藝團隊。

台大雲林分院由行政院衛生署雲林醫院改制成立，署雲於改制前因醫療環境丕變及實施健保，經營困難，適逢台灣大學計畫在雲林設置分部擬在虎尾設置雲林分院計畫，台大2000年9月與署雲簽訂醫療交流合約，2001年7月起調派團隊進駐署雲，提升醫療能力與品質，後因政府積極推動公立醫院多元化經營方案，衛生署於2003年1月提議，將署雲改制為台大醫院雲林分院，4月1日正式改制。