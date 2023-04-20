依勞動基準法規定，勞動節（5月1日）為國定假日，雇主應讓勞工休假並給薪，如果需要勞工當日出勤，雇主要事先徵得勞工同意，並且加倍發給工資，按月給付工資的勞工，當天工作1分鐘也要給付8小時的加倍工資，無論未給假、未發放加班費，則各項皆可處2萬至100萬元罰鍰。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，依勞基法規定，勞動節為勞工應放假之日，當天性質為國定假日，應給勞工休假，如徵得勞工同意，當天出勤應加倍發給工資。