鋒面來臨，全台出現豪大雨，加上天氣炎熱，不少蛇類都陸續現蹤，有民眾昨日在新北市中和國小操場發現一條長約1米的龜殼花，只見龜殼花呈現警戒狀態，縮身呈現S型，該畫面被放上臉書後，引起討論，兇狠模樣嚇壞不少網友，不過，有人也擔憂學生安危。對此，動保處表示，昨日晚間近9時許已將龜殼花捕獲，帶往合適地點野放。

有民眾近期在臉書社團「爆料公社」發文，他表示，新北市中和國小操場靠近活動中心的走道，昨日出現該條龜殼花，只見龜殼花疑似受到驚嚇，上半身縮成S型，做出準備攻擊的姿勢，不過，原PO後續也放上龜殼花被蛇夾捕抓，放進蛇籠的照片。

貼文一出後，引起不少網友討論，紛紛留言，「市區還有蛇也太誇張吧」、「狠毒的龜殼花」、「找不到食物了」、「市區會有蛇？有人棄養」、「快通知六福村」、「這個季節都會跑出來」、「龜殼花應該看到人會很快就會離開，不要傷害牠」。

動保處表示，昨日晚間近9時許已將龜殼花捕獲，帶往合適地點野放。（動保處提供）

不過，有網友也擔心，「復興國小在山邊，身爲家長的我真的很擔心，那龍貓走廊是學生必走的地方，走著走著，真擔心蛇爬來，危及學生」、「還好沒有攻擊小朋友與其他人士」。

對此，動保處表示，本案確實有接獲通報，已在昨日晚間8時57分將龜殼花捕獲，帶往合適地點野放，呼籲民眾遇到蛇時，不要做出攻擊行為，靜靜觀察蛇類動向後，立即撥打1999或動保處24小時動物救援專線02-29596353。