美國聯邦參議院近期將就拜登總統所提勞工部長人選蘇維思的任命舉行聽證會，進行審核和表決。加州媒體報導，加州民主黨籍參議員范士丹因病缺席，恐讓投票陷入難纏局面。

美國總統拜登（Joe Biden）2月底提名勞工部副部長蘇維思（Julie Su）出任勞工部長，參議院「衛生、教育、勞工和退休金委員會」（Health, Education, Labor, and Pensions Committee）20日將舉行聽證會進行審核，之後提交給參議院全體成員投票。

「舊金山紀事報」和「沙加緬度勤奮者報」報導，蘇維思提名之確認將因加州民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）缺席投票受到影響。

范士丹2月傳出感染帶狀皰疹、3月7日返回舊金山家中休養，目前不確定何時會重返華府。

美國參議院目前組成，包括民主黨48席、共和黨49席、另有3名配合民主黨團運作的獨立議員。共和黨預計將對蘇維思提名確認，全數投下反對票。

參院民主黨成員中，代表蒙大拿州的參議員泰斯特（Jon Tester）昨天表示，對於是否支持蘇維思還感到「非常矛盾」，要等到聽證會審核結束後才能進一步評論，他也計畫與蘇維思碰面。

另外，西維吉尼亞州的民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）被問及此事時，則表示不願置評。

2021年，蘇維思獲提名為勞工部副部長時，泰斯特和曼欽投下贊成票，當時蘇維思以50票對47票過關。2024年，他們將於參院改選爭取連任，其代表的蒙大拿州和西維吉尼亞州為共和黨票倉，是否會因選舉考量做出不同判斷有待觀察。

「國家雜誌」（The Nation）曾報導，蘇維思的父親來自台灣，出生威斯康辛州的她為第二代移民，自史丹佛大學和哈佛大學法學院畢業後，曾擔任民權律師超過15年。

2011年，蘇維思進入加州政府，出任前州長布朗（Jerry Brown）政府的勞工專員，2019年獲加州州長紐松（Gavin Newsom）任命，擔任加州勞工與勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長，2021年則獲拜登政府延攬為勞工部副部長，從政經驗豐富。

如今，蘇維思提名確認在即，范士丹若仍無法出席投票，一旦民主黨議員有人跑票，將對其順利出任勞工部長產生不確定性影響。