安平開台天后宮香火鼎沸，昨天卻發生一起遊民光天化日搬走神明功德箱的誇張行徑，讓其他參拜民眾看傻眼，廟方志工與民眾及時上前制伏並報警。2嫌供稱因缺錢花用，昨天相約搭公車到安平就是要偷廟宇香油錢，見文昌殿四下無人就下手，未料還來不及摸到錢就被發現，警訊後，將2嫌依竊盜罪移送。

昨天下午3點多，警方接獲安平開台天后宮報案，稱2名竊嫌將廟內功德箱整座扛走，所幸及時被廟方志工及現場民眾制伏攔阻。員警到場後，58歲楊姓男竊賊及42歲陳姓女竊賊都坦承犯案，兩人當時分工由陳嫌進入文昌殿內，趁殿內無人，就將整座功德箱搬走，而在殿外把風看守的楊嫌見陳嫌搬得吃力，也入廟合力把功德箱扛走。

陳姓女嫌被監視器拍下搬走功德箱的畫面。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

只是，兩人堂而皇之搬走功德箱，立刻被其他參拜民眾發現「大白天偷神明錢？有沒有搞錯」，立刻上前阻止，廟方人員隨後也趕來制伏2嫌。警方到場後，將功德箱內香油錢達1萬3902元發還給廟方，並將2名嫌犯依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

竊賊缺錢花用，竟覬覦廟宇的香油錢。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

據了解，2嫌為居住定所的遊民，過去也曾有偷竊紀錄，這次則因缺錢花用，把歪腦筋動到神明身上，2人相約從公園路搭公車到安平，目的就是要偷媽祖的錢，但兩人「想太少」，以為偷搬的過程不會被發現，天兵行徑讓警察與廟方都直搖頭。