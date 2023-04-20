二刀流球星大谷翔平本季多以天使打線第3棒登場，但近期棒次往前調動，來到了第2棒的位置，天使總教練內文（Phil Nevin）談到了更動大谷翔平棒次的原因。

從18日與紅襪系列賽最終戰開始，大谷翔平開始改打天使第2棒，原以為是因應「神鱒」卓奧特（Mike Trout）休兵所做出的臨時調度，但老大哥回歸打線後，順勢與大谷翔平交換棒次，昨（19）日為2人互換打序後的首戰，大谷翔平敲出本季第5轟，卓奧特則是有著雙安演出。

在現今棒球中，第2棒不再是戰術性棒次，各隊反而擺上陣中威脅性最高的打者，提高打線得分效率，日媒《NTV NEWS24》報導，對於調動大谷翔平及卓奧特的棒次，內文解釋道：「大谷昨天打2棒的感覺不錯，我認為他們誰打第2棒都行，但大谷先發登板時，如果打第3棒就會是首局最後一名打者，下個半局就沒有足夠的時間在投手丘上熱身，所以他會繼續打2棒。」

就生涯數據來看，本場比賽前大谷翔平擔任第2棒的OPS值（整體攻擊指數）為0.936，敲出51轟，表現確實比擁有更多打數的第3棒，44轟、OPS值0.852較佳；卓奧特無論打第2或第3棒無太大差異，OPS值都超過1。