淨零減碳已是全球共同目標，全球日用消費品大廠「聯合利華」積極推動包裝減塑，旗下品牌包括：白蘭、熊寶貝、多芬、麗仕、凡士林、清妍、淨等品牌陸續導入再生塑料包裝，目標在 2025 年之前落實「聯合利華指南針策略」中零廢世界的承諾。

以「永續生活普及化」為使命的聯合利華，透過「減量、再塑、零塑」策略，目標在 2025 年之前達成 100％塑料包材可回收或可分解，並且至少使用 25％的再生塑料，同時減半原生塑膠用量。截至 2022 年，聯合利華全球的再生塑料使用量已達21％，同時減少了13％的原生塑料。

在台灣，聯合利華以消費者熟悉的經典品牌白蘭出發，從2019年推出首支使用再生塑料瓶身的洗衣精之後，陸續在家庭清潔用品以及個人清潔用品中採用再生塑料瓶身，至2022年聯合利華台灣再生塑料使用量已增加兩成。

減塑不只是口號，聯合利華7大品牌明確訂出減塑重點。白蘭自2019年推出再生塑料瓶身洗衣精後， 進一步將再生塑料瓶身運用至其他產品，例如多款白蘭含熊馨香洗衣精系列採用50％的再生塑料作為瓶身。

熊寶貝SNUGGLE柔軟護衣精瓶身採用 25％~50％不等的再生塑料，居家新寵SNUGGLE精油香氛蠟燭不僅使用100％天然植物大豆蠟，更採零塑包裝。

目前麗仕LUX植萃香氛沐浴露系列瓶身的再生塑料比例為25％，麗仕髮的補給洗護髮系列則使用95％再生塑料瓶身；淨Clear男士沐浴系列使用50％再生塑料瓶身。知名肌膚保養品凡士林Vaseline潤膚露系列產品瓶身已採用25％~50％的再生塑料。

多芬Dove洗髮乳1公升系列（包含深層修護、輕潤 保濕)）瓶身採用50％的再生塑料，剛上市的冰淇淋去角質身體磨砂膏的瓶裝也含25％的再生塑料。來自英國的環保模範生品牌清妍Simple卸妝水使用100％再生塑料瓶身，外包裝的紙盒亦使用FSC認證之紙張。

不僅產品包裝，於全球各地積極落實永續行動的聯合利華也減少通路輔銷品的塑膠使用量，自2020年起自家產品吊牌、促銷包裝等陸續不再使用PET，也增加陳列端架的重複使用率，減少不必要的浪費，落實減塑也減廢。

在4月22日世界地球日前夕，聯合利華鼓勵消費即減塑，即日起至4月25日消費者於家樂福實體店及線上購物購買白蘭、熊寶貝指定商品滿199元送紅利點數6000點（等同現金20元、單筆最高送1萬2000點，等同現金40元)，或於4月21日前至蝦皮購物 - 聯合利華旗艦店消費可享下殺3折起優惠。

同時，聯合利華企業內部也舉辦員工活動響應地球日，包含與台灣新創品牌REHOW合作，邀請員工回收舊衣再製新的生活用品，讓布料能再被利用，也參與由台灣環境資訊協會主辦的2023台灣地球日「百萬綠行動」募集，更於4月21日周五鼓勵提早下班，準時關燈、關冷氣，以實際行動力挺地球。