據美國之音引述《華盛頓郵報》報導，最近洩露的美國國防部機密文件稱，台灣在未來的台海衝突中很難抵禦中共軍方的空中優勢，而解放軍借用民船達成軍事目的的策略，也大大削弱了美國情報機關偵測北京對台入侵行動的能力。

《華盛頓郵報》在上周末發表的一篇長篇報導中表示，五角大樓洩密文件談及一些台灣無力抵御戰爭的令人擔憂的細節。

洩密文件對台灣戰力所做的評估說，台灣官員自己也懷疑他們的防空系統能夠「準確偵測導彈發射」，台灣戰機的妥善率（mission capability rate作戰執行率）只略高於50％，而將台灣戰機移入隱蔽機庫就要耗時一個星期，這將是台灣面臨的一個非常大的問題，因為一旦北京發動對台灣的導彈襲擊，這些飛機根本沒有機會逃逸。

機密文件顯示，一旦爆發潛在的衝突，中國空軍有很大的機會迅速制空，這比俄羅斯在烏克蘭的表現要強很多，而且台灣也承認北京如果發動對台灣的攻擊就一定會這麼做。

華郵報導說，這些洩密文件暴露了美國在全球各地的情報工作，而且目前已經洩露的這些幾百份機密文件中很多都是今年2、3月份撰寫的。美國國防部和司法部都已經對這起嚴重的洩密事件分別展開調查，而聯邦調查局（FBI）上周四也逮捕了一名21歲的麻薩諸塞州空軍國民警衛隊士兵傑克·特謝拉（Jack Teixeira），並指控他涉嫌洩露了這些高度機密的文件。

《華盛頓郵報》表示，對台灣戰力評估機密文件洩露之際，美中關係正持續惡化，並處於幾十年來的最低谷，而對台海兩岸爆發衝突的風險也越來越令人擔憂。

其中一份評估文件透露，解放軍的軍事現代化、其高節奏的運作方式以及東部戰區在台灣附近海域使用民船參與演習已經「侵蝕」了美國情報機構偵測異常活動以及為襲擊台灣而作的備戰行動。

另一份評估文件談及台灣軍方與民間的備戰情況。文件說，台灣目前的交戰規則是對敵方每一個預定目標發射兩枚防空導彈，但是這樣的安排在中國短程彈道導彈鋪天蓋地的打擊下很可能力不從心，而且中國發射導彈的平台不僅部署範圍很廣，而且處於機動之中。機密文件還稱，台灣空軍的訓練也只是模擬攻擊單一固定的目標。

美國軍方的評估報告透露，台灣進行的導彈預警演練通常都是根據事先規劃好的情景進行，根本沒有讓民防當局和普通民眾經歷「實戰式」訓練。

報導說，雖然洩密文件對中國軍力和台灣防禦能力的評估談不上全面，但是這些文件總體看來卻對台灣的整體防禦能力描繪出一幅令人擔憂的畫面。報導表示，這些文件也是就中國侵略行徑越來越露骨而其意圖變得更不可預測的問題給美國決策者提出的警告。

美國中情局長威廉·伯恩斯（William Burns）曾表示，中共領導人習近平已經要求中國軍方在2027年建軍100週年之際具備攻佔台灣的能力。他還表示，習近平和中國軍方領導人對跨海作戰能否成功仍有懷疑，而俄軍在烏克蘭的表現「可能強化了那些懷疑」。

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）去年11月表示，五角大樓正在努力確保台灣能夠保衛自己，而且在台灣遭到入侵之時，美軍要做好萬全的準備。米利認為，解放軍從1970年代起就沒有經歷過任何實戰，因此如果入侵台灣將是玩一場「非常、非常危險的遊戲」。他表示，征服2300萬台灣人民並在台灣的山地作戰將會非常困難，就像俄軍在烏克蘭一樣。

五角大樓其中的一份洩密文件稱，中國軍方對台灣的兩棲登陸作戰能力會因為無法向其登陸部隊提供至關重要的油料補給而受到極大的限制，這也讓解放軍難以維持或堅守其登陸後取得的灘頭陣地並難以將部隊展開擴大戰果，從而在戰爭初期就為美國和台灣提供了一個擊敗入侵的機會。

洩密文件說，解放軍確保油料補給的最佳辦法就是奪取台北的港口，但是解放軍目前尚未進行這方面的訓練。