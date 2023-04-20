自稱運動員的曾格爾被爆不倫已婚陳姓富商，遭岳姓元配求償200萬元，雙方連日在網路PO相關證據隔空交火，目前陳姓富商承認有親密接觸，曾格爾則全盤否認，更質疑遭對方夫婦仙人跳、岳姓元配聘用網軍等。岳姓元配今（20日）凌晨再發文，預告「尚末劇終還有戲唱」。

岳姓元配在IG限時動態表示，連續幾日的轟炸感到疲累，「要寫聲明、發聲明、整理證據、跟律師通電話、看臉書蒐證、回留言、開會、回公事訊息，回覆工作文件……，事情真的爆炸多。本週應該要完成寫書的（主編對不起）」，且通訊軟體盡是滿滿的訊息，還來不及看，明後天再回覆。

面對連日的隔空交戰，岳姓元配寫道：「這兩天大家追劇也乏了，去看看有營養的東西，把生活過美好喔」，最後她透露：「不用擔心無聊，尚末劇終還有戲唱，我們休息一下。」似乎預告會繼續打臉曾格爾。

曾格爾被爆為拉登山贊助，與陳姓富商過於踰矩，遭岳姓元配告上法院，並在社群公開證據，其中一則對話截圖，陳姓富商傳訊：「昨晚沒防護，要記得買藥吃喔」，曾格爾回覆：「要刪這個訊息喔」，引發譁然；對此，曾格爾解釋那是胃藥，並公開陳姓富商在法院的證詞佐證，否認兩人有發生關係。

19日，曾格爾PO陳姓富商在法庭上的法院譯文，公開兩人在房間的親密互動，包括隔著毛巾摸胸、觸碰生殖器等，再度強調未發生關係，控訴遭仙人跳，認為侵害配偶權法令是「夫妻的共犯結構」，盼望台灣修法，也質疑岳姓元配出動網軍攻擊；對此，岳姓元配20日凌晨針對網軍一事回應：「看到偽造文書的截圖，說我下令工讀生去當網軍攻擊，我們公司的同事都笑出來了，XX姐（岳姓元配）不可能和工讀生在一個群組啊，那也太有損我的威嚴了吧，對了，連我兒子都不叫我媽，只叫我XX姐。」