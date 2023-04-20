●外媒報導義大利政府與台灣當局私下展開協商，透露願意退出中國「一帶一路」區域經濟合作戰略，以換取台灣在半導體供應方面的承諾。義大利是唯一加入中國「一帶一路」的G7成員國。

●《華爾街日報》援引消息人士報導，全球最大晶圓代工廠台積電希望獲得美國政府總額150億美元的補貼，但反對部分美國政府提出的條款，包括亞利桑那州晶圓廠要與美國政府分潤，以及必須提供營運資訊等。

●市場調研機構Canalys出具報告指出，今年第一季全球智慧手機出貨量較去年同期下滑12%，連跌第5季。三星市占率反彈至22%，從蘋果（首季市占率21%）手上奪回龍頭寶座，主要因iPhone 14 Pro系列產品需求降溫。

●聯準會周三發布最新「褐皮書」經濟報告，稱近幾周來美國經濟變化不大，就業增長和物價上漲均有所放緩，但信貸環境有些收緊。此為矽谷銀行（SVB）3月初倒閉引發金融動盪以來，第一個褐皮書報告。

●根據美國政府公布的方案，電動車補貼涵蓋範圍大幅縮水，自本4月18日周二起，僅有10款電動車能取得聯邦政府提供的7500美元全額稅負抵免，當中3款尚未上市。另外7款電動車只符合請領3750美元補貼的資格。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下跌8.8%，扭轉前一周的上升5.3%。30年期固定抵押貸款利率為6.43%，高於前一周的6.3%。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少458.1萬桶，遠超出市場預期的減少108.8萬桶。上周汽油庫存增加130萬桶，超出市場預期的減少126.7萬桶。餾分油庫存減少35.6萬桶，市場預期為減少92.7萬桶。上周美國原油進口量減少174.3萬桶/日，煉廠產能利用率升高1.7個百分點。

●隨著美國政府再不調高舉債上限便可能倒債的危機步步進逼，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）周三提出一項法案，提議將美國債務上限提高1.5兆美元或將債限日期延長至明年3月31日，但同時也要求聯邦支出降至2022財政年度的水準。拜登總統在一場活動上要求共和黨和眾議院議長麥卡錫切勿利用債務違約對民主黨和華府施壓，並稱削減開支的建議不利於美國人民。

●聯準會料將在5月升息，美元走高，在連跌5周後出現回穩跡象，周三美元指數尾盤漲0.206%。美國10年期公債殖利率上漲2.5個基點，報3.597%，盤中一度觸及3.639%，創下3月22日來新高。通常與利率預期同步的美國2年期公債殖利率上漲6.2個基點，報4.261%，盤中曾站上4.286%，創下1個月來新高。英鎊漲0.13%，報1.244美元，英國3月通膨仍是2位數，市場預期英國央行將進一步調升利率。

●受美元和美國債息走高影響，周三紐約期金收跌0.61%，報每盎司2007.3美元。現貨金收跌0.5%，報每盎司1995.1美元，跌破2000美元大關，盤中一度跌1.81%報1968.9美元，創下兩周新低。

●受美元上漲影響，周三紐約5月期油收跌1.7美元或2.1%，報每桶79.16美元，盤中一度跌2.97%，報78.46美元。倫敦布蘭特期油收跌1.65美元或1.95%，報每桶83.12美元。兩款期油合約均創下3月31日以來收盤新低。