蘋果於2022年在美國推出「iPhone卡緊收」（Tap to Pay on iPhone），台灣是美國以外第一個啟用這項服務的國際市場。

蘋果在官網發文說明，支付平台和App開發人員可將「iPhone卡緊收」整合到他們的iOS App中，作為一種收款選項提供給商業客戶。

中國信託銀行和TapPay將成為首批向台灣商業客戶提供「iPhone卡緊收」的支付平台，其中包括台灣大哥大和55688台灣大車隊。台北富邦銀行將於今年稍後加入。

Apple Pay和Apple Wallet副總裁貝里（Jennifer Bailey）表示，「iPhone卡緊收」引入台灣，讓各種規模的企業都能隨時隨地使用iPhone快速流暢地感應收款。「iPhone卡緊收」自去年在美國推出後，蘋果已經見識到它如何運用iPhone的安全和便利，改變商家的結帳體驗。

商家現在可以在iPhone Xs或以上版本的蘋果裝置上，透過支援的iOS App解鎖感應支付。結帳時，商家只要請顧客將iPhone或Apple Watch上的Apple Pay、感應式信用卡或簽帳金融卡，或其他電子錢包，靠近商家的iPhone，交易便會透過NFC（近場通訊）技術安全完成。