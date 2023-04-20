美國商務部表示，美國當局今天對希捷科技公司處以3億美元罰款，以解決其涉嫌向華為技術有限公司出售硬碟驅動器，違反相關出口管制的行為。

綜合法新社與路透社報導，儘管美國當局實施控管，硬碟大廠希捷科技（Seagate Technology）仍涉及向華為交付價值超過11億美元的硬碟驅動器。

根據商務部說法，上述違規行為發生在2020年8月到2021年9月間。

美國2019年將華為和其部分子公司加入貿易黑名單，對貨物的出口、再出口以及貨物的轉運實施許可要求。

美國商務部工業暨安全局（BIS）2020年也針對特定外國製造的物品實施管制，以「更妥善因應」華為對美國國安和外交政策利益的「持續威脅」。

負責出口執行的商務部助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）透過聲明表示：「即使華為已因危害我國國安而被列入『實體清單』（Entity List），其競業對手也因我國「外國直接產品規定」（Foreign Direct Product Rule）而停止對其銷售，希捷科技仍持續向華為輸送硬碟驅動器。」

他補充表示：「今天的行動就是後果，是本局（工業暨安全局）歷來最大規模的獨立行政決議。」

商務部提到，儘管工業暨安全局2020年實施管制措施，希捷科技表示仍會持續與華為做生意。

商務部補充表示：「希捷科技僅有的2個競業對手已停止向華為出售硬碟驅動器，希捷科技仍持續與華為有業務上的往來，使其成為華為唯一供應來源。」

根據工業暨安全局調查，希捷科技涉嫌在未經授權的情況下，出貨超過740萬個硬碟驅動器給華為。

當局對希捷科技開罰，是華府採取一系列行動的最新舉措，目的是要讓中國無法取得美國尖端技術來支持中國軍事、加強侵犯人權或威脅美國國安。