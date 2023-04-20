成都世界大學運動會迎來倒數100天，19日在「雙奧」場館北京鳥巢（國家體育場）的成都大運會官方特許商店正式落地剪綵，店內上架千餘款特許商品，涵蓋玩偶、工藝擺件、文具、體育用品、服飾首飾等諸多品類。

成都世大運將於7月28日至8月8日舉辦，這是繼北京冬奧會、冬季帕運會之後，大陸承辦的新一場世界級大型體育賽事，也是大陸西部地區首次舉辦的綜合性國際體育賽事。

據中新網報導，截至目前成都世大運已開設285家官方特許零售店／點位，北京鳥巢首店是繼北京夏、冬季奧運會之外，首個大型綜合性賽會在北京國家體育場落成的唯一旗艦店，此店將作為成都世大運特許經營面向全大陸，展示成都形象，傳遞世大運精神。

比如，成都世大運特許商品川劇變臉盲盒系列產品，靈感來源於川劇的臉譜樣式，是中國非物質文化遺產與成都大運會相結合的創意體現。變臉盲盒共有6個常規款式和1個隨機款式。常規款分別為黑十字門蝴蝶臉、紅譜式臉、黑破臉、黃花三塊瓦臉、黑碎花臉、藍花三塊瓦臉。隱藏款則是「孫悟空吐火絕技」。

作為成都世大運的特許經營企業代表，華江文化集團研發副總裁魯娟表示，設計過程主要從大運會的視覺形象、色彩搭配、地標圖形等多方面表達巴蜀文化的視覺語言，同時也構思了一些成套裝、成系列的文創產品，使世大運精神在巴蜀文化內涵上不斷延伸。