據美國之音報導，被提名擔任白宮高層經濟職務的賈里德·伯恩斯坦（Jared Bernstein）當地時間周二（4月18日）表示，有「一些證據」表明中國希望美元的國際儲備貨幣地位走弱，他敦促國會提高美國債務上限以保護美元的價值。

報導稱，伯恩斯坦目前是白宮經濟顧問委員會成員，拜登總統今年2月提名他出任該委員會主席。他在參議院銀行委員會審議其提名的聽證會上表示，美國對世界儲備貨幣的控制提供了許多利好，包括實施制裁的能力，正如華盛頓在俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭後所做的那樣。

伯恩斯坦說，中國有可能希望美元的主導地位將會淡去。

來自田納西州的共和黨參議員比爾·哈格蒂（Bill Haggerty）詢問伯恩斯坦，中國是否希望美元作為全球儲備貨幣的主宰地位淡去？他回答說：「我認為有一些證據表明它確實希望。」

當被問及他2014年在《紐約時報》上發表的一篇題為《廢黜美元王》（Dethrone King Dollar）的文章，以及如果美國失去這種地位是否會更好時，伯恩斯坦告訴該委員會：「絕對不會。 」

伯恩斯坦在擔任預算和政策優先事項中心（Center on Budget and Policy Priorities）高級研究員時撰寫了這篇文章，他說這篇文章旨在展示擁有世界儲備貨幣的「非常切實的益處」，但同時也展示了成本，包括中國和其他國家管理本國貨幣以獲得貿易優勢的能力。

當哈格蒂參議員問他現在的立場時，伯恩斯坦說：「我同意你對美元作為主要儲備貨幣的重要性的看法。」

伯恩斯坦利用這次對話強調了行政當局對債務上限最後期限將至以及共和黨人試圖把削減預算作為批准提高債務上限的關切。國會必須在今年6月提高債務上限，否則有違約風險。

他表示，提高債務上限將有助於維持美元的儲備貨幣地位並保護其價值。「把這種違約認作為一種政治工具，與你和我現在談論的話題是對立的。」

雖然伯恩斯坦沒有詳細談論中國，但美國財政部在11月發現，到2022年6月，沒有任何美國的主要貿易夥伴操縱其匯率以獲得不公平的優勢，但會關注中國和其他六個國家。

美國財政部的報告批評中國沒有公佈外匯干預，以及匯率機制缺乏透明度。中國此前否認進行干預以使壓低人民幣幣值。

分析師們周二表示，4月份稅務徵收的疲軟可能意味著美國政府提高31.4兆美元債務上限的最後期限將會比預期到得更早。

美國財政部已警告說，聯邦政府最早可能在6月5日就將無法履行其財政義務，而無黨派的國會預算辦公室則預測，這一時刻將在7月至9月之間到來。