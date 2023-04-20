兆豐投信發掘「日本不一樣」的投資前景，發行「兆豐日本優勢多重資產基金」（本基金配息來源可能為本金），擬以日本多重資產為基底，鎖定旅遊文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市等四大優勢產業，投資組合具備攻守皆宜的特性，募集期間預計為4月24日至28日。

兆豐投信指出，金融海嘯後，日本政府全力支持革新，透過實施安倍三箭政策、日本再興策略、長期維持寬鬆貨幣政策，直到去年底全面放寬入境政策與推動振興觀光方案等，搭配日圓匯率有利出口貿易，經貿環境較歐美市場穩健、具反轉向上力道，成為全球市場波動階段的投資好題材。

兆豐日本優勢多重資產基金的保管銀行為彰化商業銀行，將發行新台幣、美元、日圓共三種幣別，是目前國內首檔以日圓幣別發行的多重資產基金。此外，本檔基金採取「股權、類固定收益、REITs」等多元資產組合，並聚焦四大優勢產業，依照市場變化動態調整資產比重，採用類固收資產配置來增強防禦性。

日本國內推出一系列振興旅遊方案，提供各類住宿與消費優惠，政府經濟效果預估到2023年3月可望達3.8兆日圓，更預期今年遊客回流有機會恢復至疫情前的入境水準，2024年日本入境人數將挑戰6,500萬人，推估每年商機有機會達7.8兆日圓，加上中美貿易戰的角力下，日本成為主要受惠國，除擁有科技供應鏈的關鍵製程題材，更擁有旅遊觀光、動漫娛樂等優勢產業，吸引國際資金挹注進而蓬勃發展。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，人潮帶入錢潮也滾動景氣擴張，據統計，日本房屋總銷售額於2021起年連兩年走升外，日本全國平均地價年增率也連兩年增加，東京、名古屋等商用地的年增率各達3％、3.4％，突顯人流返回都會區，帶動商業區租金走升，投資REITs題材也受到海外投資人青睞。

日本是亞洲第一大REITs市場，市值高達15.3兆日圓，持有的物業多集中在商辦、飯店、倉儲物流中心、醫療院所、都會區大樓等，以商用建築為主，有利避開老舊公寓受到少子化造成的空屋率問題，預期日本REITs累積10年報酬率可達146％，長期成長性可觀。